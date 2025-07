Ciclismo – La meglio gioventù al Trofeo Comune di Asola

Mantova Settimana intensa e ricca di soddisfazioni per il ciclismo giovanile mantovano, impegnato su più fronti, tra pista e strada, con risultati di rilievo in competizioni di livello. Le “Tre sere di Crema” e la notturna di Parabiago hanno confermato l’ottimo stato di forma e la crescita costante degli atleti virgiliani, pronti ora a esibirsi davanti al pubblico di casa nei prossimi impegni a Castelnuovo Asolano e Rodigo. Ma andiamo con ordine. Sul velodromo lombardo di Crema, da martedì a giovedì si è svolta l’edizione 2025 delle “Tre sere”, evento tra i più attesi della stagione su pista. Tra le esordienti, ottima la prestazione di Beatrice Costa, portacolori del Gioca in Bici Oglio Po, che ha conquistato uno splendido 3° posto assoluto al termine delle prove. Un risultato che certifica la crescita della giovane atleta, capace di emergere in un contesto altamente competitivo. Nella top ten della stessa categoria si sono classificate anche Elisa Traldi (Sporteven), 5ª, la sorella Emma Traldi (anch’essa Sporteven), 7ª, Greta Giannotta, 8ª, e Lucia Marassi, 9ª, del Gioca in Bici Oglio Po. Un risultato corale che conferma la qualità e la profondità del movimento femminile mantovano. In ambito maschile, tra gli allievi si segnala l’ottimo 5° posto della coppia composta da Ludovico Affini e Simone Bolsoni, entrambi del Mincio Chiese, bravi a gestire con intelligenza e ritmo le gare in pista. Buona anche la prova dell’altro duo della stessa società, formato da Mattia Crovetti e Lorenzo Atti, che ha chiuso in 11ª posizione.

Dalla pista alla strada, merita un plauso anche Angelo Monister, under 23 di Malavicina tesserato per il team Sam-Vitalcare Dynatec, che ha ben figurato nella notturna di Parabiago (Mi), chiudendo con un brillante 7° posto. Una prestazione di spessore per Monister, capace di farsi spazio in un contesto di alto livello, confermando le sue qualità e la continua crescita nel panorama nazionale.

Archiviati gli impegni infrasettimanali, il focus si sposta ora sulle gare del weekend, che vedranno protagonisti sulle strade mantovane ragazzi e ragazze delle categorie esordienti e allievi. Oggi pomeriggio a Castelnuovo Asolano, sotto la regia del Pedale Castelnovese, andrà in scena il Trofeo Comune di Asola – Memorial Nerino Donini, manifestazione che assegnerà anche il titolo di campione provinciale allievi. In cabina di regia, oltre al sodalizio organizzatore, ci saranno il Comune di Asola, il Comitato Provinciale Fci e l’associazione Santa Maria. Sono attesi al via circa un centinaio di esordienti (13 e 14 anni) e altrettanti allievi (15 e 16 anni), pronti a sfidarsi su un circuito di 7,7 km. I più giovani affronteranno 5 tornate (per un totale di 38,5 km), mentre gli allievi dovranno ripetere il tracciato per 10 volte, pari a 77 km complessivi. La partenza della gara unica per gli esordienti, con classifiche separate per primo e secondo anno, è prevista alle 15.30, mentre gli allievi scatteranno alle 16.45. Domani mattina, a Rodigo, saranno di scena le ragazze: esordienti e allieve daranno vita al Trofeo Comune di Rodigo – Memorial Luciano Chiminazzo, a cui è dedicata un’ampia pagina speciale. Un doppio appuntamento che testimonia ancora una volta la vivacità del ciclismo giovanile mantovano e la sua capacità di organizzare eventi di qualità, capaci di attrarre atleti da tutta la regione.