Ciclismo – Mantovani in grande spolvero alla “Tutti in pista a Crema”

Crema (Cr) Tre secondi posti e un terzo; questo il bottino messo a segno martedì sera dagli atleti mantovani impegnati sulla pista di Crema (Cr). Prima di analizzare questi piazzamenti, vale la pena segnalare che domenica scorsa a Montalto (Ar) l’allieva Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio Po si è piazzata al 5° posto nel Trofeo Rosa Montalto. La vittoria è andata ad Anna Bonassi, forte portacolori del team Flandreslove Fiorenzo Magni-Brescia, già vincitrice un mese fa a Gazoldo degli Ippoliti al “Memorial Coffani”. Sull’anello del velodromo cremasco, in occasione della “Tutti in pista a Crema”, invece, a sfiorare la vittoria nel Madison, piazzandosi al secondo posto, dopo le varie prove sostenute sono state le esordienti del Gioca in bici Oglio Po, Lucia Marassi e Beatrice Costa. Sul podio con loro sono salite anche Emma ed Elisa Traldi dello Sporteven che hanno colto il terzo posto.

Sempre per il team casalasco, da sottolineare la seconda piazza ottenuta, sempre nella Madison, tra gli Esordienti dalla coppia formata da Eric Baetta e Noah Branchi. Tra gli Allievi Ludovico Affini e Simone Bolzoni del Mincio Chiese hanno ottenuto pure loro la piazza d’onore nella Madison.

Paolo Biondo