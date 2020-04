Ciclismo Mtb – Southgardabike, arrivederci al 2021

MEDOLE Nulla da fare; gli organizzatori della Southgardabike Dryarn, il Pedale Medolese, alzano bandiera bianca e rimandano la 14ª edizione della due giorni nazionale dedicata alla mountain bike alla prossima stagione. Sino all’ultimo si è cercato di mantenere fede ad un appuntamento che richiama sullo sterrato delle Colline Moreniche dell’Alto Mantovano e della Bassa Bresciana migliaia di specialisti del settore off road in generale. Oggi purtroppo le condizioni per accendere i riflettori su questa manifestazione, come previsto in un secondo momento il prossimo 2 giugno, il primo sarebbe stato il 7 e 8 marzo scorsi, non ci sono. Di conseguenza i promotori hanno deciso l’annullamento. Nel fare ciò, però, hanno pensato ai volontari delle varie associazioni locali che solitamente operavano all’interno della macchina organizzativa della Southgardabike Dryarn e che ora sono impegnati al fianco di chi sta lavorando per contenere il più possibile la diffusione del virus. Il comitato organizzatore, infatti, ha previsto a tale proposito, tre tipologie di soluzioni per quel che concerne le quote d’iscrizione già versate. La prima è l’assegnazione alle associazioni di volontariato dei comuni coinvolti dalla manifestazione della somma ricavata, suddivisa in parti uguali, dalle quote donate dagli atleti. A tale proposito il 5 maggio prossimo verrà pubblicato sul sito internet www.southgardabike.it l’importo devoluto alle associazioni con nome, cognome e quota donata da parte di tutti gli atleti. La seconda è il recupero della quota per edizione 2021 e la terza è il rimborso della quota con detrazione di spese bancarie e di segreteria di 10 euro.