Ciclismo – Oggi i baby di scena a Ceresara, domani gli U23 nelle Marche

Ceresara Prenderà il via oggi pomeriggio a Ceresara, alle ore 17, l’edizione 2025 del Trofeo UC Ceresarese, una manifestazione ciclistica riservata agli atleti e alle atlete della categoria Giovanissimi. L’evento, che si rinnova e ogni anno, rappresenta una tappa importante nel calendario giovanile e richiama appassionati, famiglie e addetti ai lavori da tutta la provincia e non solo. L’appuntamento vedrà impegnati in cabina di regia i dirigenti dell’UC Ceresarese, forti di una solida esperienza organizzativa, e supportati dal patrocinio del Comune e del Comitato provinciale Fci.

Il percorso si svilupperà sul tradizionale circuito cittadino di 1.100 metri, chiuso al traffico per garantire la massima sicurezza ai partecipanti. Sulla linea di partenza sono attesi oltre 100 corridori, giovani talenti dai 7 ai 12 anni, in rappresentanza di circa quindici società, comprese diverse squadre mantovane come Ciclo Club 77, Sporteven, Allgor Tatobike e Mincio Chiese. Questa vetrina, da anni considerata uno dei momenti più significativi della parte centrale della stagione, sarà anche un’occasione di festa per la comunità e un modo per promuovere lo sport giovanile in un clima di amicizia e sana competizione. Prima della consueta pausa estiva, i baby ciclisti cercheranno di cogliere risultati importanti, magari con un primo successo personale da ricordare e mettere in bacheca.

Salendo di categoria, oggi gli Esordienti del Mincio Chiese saranno impegnati nella competizione di Fidenza (Parma), mentre le Esordienti donne dei team virgiliani saranno al via della gara di Villanova sul Clisi (Brescia). Domani, sempre nella cittadina bresciana, toccherà agli Esordienti dello Sporteven e agli Allievi del Mincio Chiese. A Montegranaro (Fermo), infine, saranno in gara Kevin Lanzarotto, Stefano Leali, Damiano Lavelli e Gianluca Cordioli: si tratta degli Under 23 ed élite mantovani del Sissio Team, che nelle Marche proveranno nel a mettersi in evidenza.

Paolo Biondo