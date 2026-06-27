Ciclismo – Oltre 130 baby a S. Giacomo Po per il Trofeo Margonari di Mtb

Mantova Sia la strada sia l’mtb saranno i palcoscenici odierni per appuntamenti di grande prestigio per il ciclismo mantovano. Mentre a Casatico (Marcaria), dalle ore 15.30, si terrà il 5° Gp Santi Martiri Coppa Comune di Marcaria Coppa Dario Ofretti a.m., a San Giacomo Po si disputerà il Trofeo Alessio Margonari, giunto alla seconda edizione. Un appuntamento quest’ultimo che dalle ore 16.30 a San Giacomo Po avrà come protagonisti oltre 130 Giovanissimi, tra i quali anche quelli dello Sporteven, dell’Mtb Novagli e del Chero Group Team Sfrenati. A coordinare ogni momento di questa manifestazione saranno i dirigenti e i volontari del team di San Benedetto Po presieduto da Dino Gasparini con la collaborazione del Comitato provinciale Fci e il patrocinio del Comune di Bagnolo San Vito. La competizione sangiacomese avrà un valore aggiunto ovvero assegnerà i punti abbinati al circuito Junior Cup Mtb Latteria San Pietro Avis. Le sei competizioni in programma, più il giro d’onore per gli atleti e le atlete della categoria Pg, si svolgeranno su un percorso con ostacoli naturali ed artificiali all’interno di un’area chiusa al traffico. Le partenze avverranno in modo separato tra maschi e femmine, mentre distinti per categoria saranno anche i tracciati: G1 e G2 600 metri circa, G3 e G4 800 metri circa e G5 e G6 900 metri circa.

In attesa di conoscere i verdetti di queste due manifestazioni, vale la pena porre l’accento su un elemento che sta contribuendo a rendere ancor più esaltante questa fase della stagione agonistica.

Sul versante femminile, va sottolineato che da ieri alla Tre Giorni delle Giudicarie, in programma sulle strade trentine, in sella vi sono le Esordienti e Allieve del Gioca in bici Oglio Po e dell’Allgor Tatobike e le juniores Irene Ferrari del Vo2, Giulia Santella della Mendelspeck e la campionessa italiana Maria Acuti della Biesse Carrera.

La manifestazione si è aperta con la specialità della tipo pista: oggi toccherà alla prova contro il tempo e infine domani vi sarà la gara in linea. In questi giorni in casa del Mincio Chiese e del Mazzano sono arrivate le convocazioni di Mattia Araldi, esordiente del 1° anno, Marco Casciano e Giulio Zunica, esordienti del 2° anno, da parte dello staff tecnico dell’Fci Lombardia per la partecipazione il prossimo 5 luglio al campionato italiano di categoria che si disputerà a Lavies (Tn). Portacolori dell’Emilia Romagna sarà invece Luca Pavani dello Sporteven, sempre esordiente 1º anno.

Paolo Biondo