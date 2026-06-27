Ciclismo Pro – Affini a casa a Buscoldo per il recupero dopo la caduta nella crono tricolore

Buscoldo La paura e le preoccupazioni, dopo la brutta caduta di giovedì a pochi chilometri dal via della prova a cronometro tricolore, lasciano spazio ora per Edoardo Affini alla voglia di mettersi tutto alle spalle, e guardare ad una ripresa dell’attività nei tempi previsti. Dimesso dall’ospedale di Mondovì nella serata di giovedì, dopo che gli esiti dei vari esami sostenuti non avevano evidenziato fratture e i valori riscontrati erano tutti nella norma, il campione mantovano ha deciso di trascorrere queste giornate, dove dovrà ritrovare la tranquillità e la forza di sempre, nella sua Buscoldo attorniato dalla famiglia. Il danno più evidente dalla rovinosa caduta durante la crono di 40 km, la Vicoforte-Barolo in Piemonte, rimane la ferita all’inguine che è stata da subito suturata e che necessita di un certo periodo per rimarginarsi e per consentirgli di tornare in sella. Al momento non ci sono notizie ufficiali sui tempi di recupero e di conseguenza anche dell’eventualità che possa essere al via del Tour de France.

Nei prossimi giorni, in funzione dei miglioramenti riscontrati, lo staff medico della Visma Lease a Bike valuterà se dare il via libera alla sua partecipazione alla Grande Boucle. (B)