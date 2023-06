Ciclismo – Quanti ricordi ed emozioni alla reunion della Iag Gazoldo

Gazoldo degli Ippoliti L’amicizia e le emozioni non hanno tempo e questo lo si è compreso a chiare lettere venerdì sera a Gazoldo degli Ippoliti in occasione della reunion dei dirigenti e degli atleti dell’ex Iag Gazoldo. Numerosi i personaggi che a vario titolo hanno presenziato all’evento ideato e curato dall’Avr di Rodigo, con la collaborazione dell’Associazione Postumia e del Comitato provinciale Fci. Nel corso della serata i campioni di allora, e anche chi a vario titolo è stato protagonista di momenti esaltanti per il ciclismo mantovano vestendo la maglia giallorossa, hanno avuto modo di ripercorrere, con orgoglio e un pizzico di commozione, la fasi più avvincenti del periodo che va dal 1967 al 1973. Lungo è l’elenco degli ospiti d’onore, ex atleti e dirigenti, che insieme ai promotori hanno stappato applausi ai numerosi presenti con alcuni aneddoti simpatici delle esperienze personali, oltre ovviamente alle soddisfazioni provate in occasione dei successi ottenuti. (b)