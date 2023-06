Calcio giovani – “Festa per lo Sport” di Pomponesco: applausi per tutti

POMPONESCO Anche quest’anno il calcio dei più piccoli si è ritagliato uno spazio importante alla “Festa per lo Sport” di Pomponesco, organizzata dalla locale polisportiva e dal Comune. Nello scorso week-end si erano tenuti i tornei di Primi Calci, Pulcini e Piccoli Amici. In questo fine settimana è toccato ad Esordienti e Giovanissimi.

Il torneo Esordienti, andato in scena venerdì, ha visto Guastalla e Rapid concludere a pari punti (11) in testa alla classifica. Al terzo posto il Luzzara con 10, poi il Progetto a 7, la Bassa Parmense a 3 e il Pomponesco a 0.

Ieri sera è stata la volta del torneo Giovanissimi, articolato su un triangolare. A festeggiare sono stati i ragazzi del Curtatone, che si sono portati a casa la coppa davanti a Guastalla e Pomponesco.

Al di là dei risultati e dei vincitori, tutti i partecipanti si sono divertiti com’è nello spirito della manifestazione. La “Festa per lo Sport” è giunta alla decima edizione ed anche quest’anno, oltre alle competizioni agonistiche, ha offerto cibo, musica e divertimento a volontà per grandi e piccini. Stasera la conclusione.