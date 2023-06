Carra (Pd): “Bonaccini commissario per l’Emilia Romagna”

MANTOVA ‘Il Governo deve nominare Stefano Bonaccini commissario per la ricostruzione della Romagna dopo l’alluvione. La gestione della ricostruzione deve essere affidata al presidente della regione”.

Lo sostiene Marco Carra, consigliere regionale PD in Lombardia, convinto che sia la scelta giusta e doverosa sia sotto il profilo tecnico che istituzionale.

“Il Governo – dice Carra- la smetta di utilizzare le catastrofi o le disgrazie, come nel caso dell’alluvione, per giochetti da sciacalli della politica come usa fare abitualmente”.

Carra ricorda le vicende legate al terremoto del 2012, quando fu nominato commissario per la ricostruzione il Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni: “Quando siamo stati colpiti dal terremoto nel 2012 ci siamo adeguati alla nomina di Formigoni, allora presidente della Regione, quale commissario per la ricostruzione, nonostante il bassissimo profilo del personaggio e la sua lontananza fisica e culturale dalle popolazioni del basso mantovano.

Noi non abbiamo battuto ciglio dinnanzi alla sua nomina perché pensavamo fosse giusto che la Regione, con le sue strutture tecniche e professionali, dovesse farsi carico della gestione della ricostruzione con i soldi dello Stato. Ovviamente, con Formigoni ci sono stati problemi perché si è dimostrato incapace, ma mai abbiamo messo in discussione la scelta di fondo.

Ora, vedere che il Governo non ha ancora nominato il commissario per la ricostruzione della Romagna devastata dall’alluvione è semplicemente vergognoso. Il Governo deve nominare Bonaccini commissario”.