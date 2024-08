Ciclismo – Scatta la Vuelta, Edo Affini sogna l’exploit nella crono di Lisbona

Lisbona L’edizione 2024 della Vuelta a España parte oggi pomeriggio da Lisbona con una cronometro di 12 chilometri fra la capitale del Portogallo e Oieras per specialisti, che potrebbe dunque subito consentire anche alcuni distacchi fra i big. Primo a lanciarsi, alle 17.23, sarà lo spagnolo Luis Angel Maté (Euskaltel Euskadi), seguito 60 secondi più tardi dal connazionale Jorge Gutierrez (Equipo Kern Pharma). Le partenze continueranno con un intervallo di un minuto sino alla fine, con Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che scatterà per ultimo, alle 20.18. Il mantovano della Visma, Edoardo Affini, partirà per 22esimo, alle 17.44, con il dorsale numero 2. Specialista delle corse contro il tempo, e in buona forma come dimostra anche il secondo posto ottenuto nella recente crono della Vuelta a Burgos, il campione di Buscoldo è certamente uno dei corridori da tenere d’occhio nella tappa odierna. Affini ha già indossato la maglia rossa due anni fa e punta a ripetere l’exploit per poi tornare a vestire i panni del gregario al servizio del capitano Sepp Kuss, vincitore della scorsa edizione del Giro di Spagna.