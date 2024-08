Calcio Prima Categoria – La Serenissima accende i motori. Gozzi: “Non ci nascondiamo, dobbiamo lottare con le prime”

Roncoferraro Primo giorno di scuola per una delle squadre più attese nel prossimo campionato di Prima Categoria, la Serenissima di Alex Gozzi. La vedremo per la prima volta all’opera sabato prossimo nell’amichevole col Soave, mentre domenica primo settembre debutterà in Coppa Lombardia sul campo della Villimpentese. «Agosto è il mese delle ambizioni e delle speranze – afferma il nuovo tecnico biancazzurro – tutti ripartono con l’obiettivo di fare una bella stagione. La Serenissima deve avere ambizione e coraggio di porsi obiettivi importanti, sia per la storia della società che per quanto ha fatto nelle ultime stagioni. Non possiamo certo nasconderci, ma metterci subito nell’ordine di idee che dovremo lottare per i primi posti. La squadra è stata costruita per questo. Ci attende un campionato bello e avvincente, ho molta fiducia in questo gruppo. Per quanto mi riguarda, ho l’ulteriore motivazione di riscattare la delusione per la retrocessione in Seconda con la Rapid United. E sono sicuro che con la Serenissima mi potrò togliere delle belle soddisfazioni».