Rugby – Elezioni Fir, Gianni Fava tira la volata a Duodo

Viadana E’ arrivata nel giorno di Ferragosto la lista ufficiale dei candidati presidenti e consiglieri ammessi alle prossime elezioni della Fir. L’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche federali del quadriennio olimpico 2024/28 avrà luogo domenica 15 settembre all’Hotel Savoia Regency di Bologna. La Commissione Verifica Poteri della Fir, incaricata di analizzare le candidature, ha dato semaforo verde anche al candidato presidente Andrea Duodo, la cui ammissibilità era in forse tanto che la stessa lista aveva presentato come “piano B” la candidatura di Gianni Fava, presidente della Associazione Rugby Viadana. Il quale rientra ancora nel quartetto dei papabili, ma farà un passo indietro per sostenere la candidatura appunto di Duodo. In corsa per la presidenza della Fir ci saranno quindi tre candidati: il presidente in carica Marzio Innocenti e i due oppositori, Andrea Duodo e Massimo Giovanelli. Il consiglio federale è composto di 10 consiglieri e sono in corsa 33 candidati: 24 in quota società (7 saranno eletti), 6 in quota giocatori (2 eletti) e 3 in quota tecnici (un eletto). L’unica candidatura considerata non ammissibile è quella di Claudio Balconi, della lista Giovanelli, candidato in quota società e tesserato come giocatore.