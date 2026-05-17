Ciclismo – Show a Rivalta con i gli sprint dei Giovanissimi

Rivalta Quasi un centinaio di giovanissimi hanno animato ieri pomeriggio a Rivalta il 1° Memorial Rosa e Aldo Ghidetti, manifestazione organizzata dagli Amici del Pedale Rivaltese con la collaborazione del Comune di Rodigo, della Pro Loco e del Comitato provinciale Fci. Una giornata riuscita sotto ogni aspetto, che ha regalato spettacolo e soddisfazioni anche alle società mantovane Mincio Chiese, Sporteven, Allgor Tatobike e Ciclo Club 77. Sul gradino più alto del podio sono saliti Matteo Zoli nella G2, David Messetti nella G3, Leonardo Busselli nella G4, Angelica Ghizzi nella G5 e Martina Gardoni nella G6. Seconda posizione per Artem Kovalenko nella G1, Celeste Ghizzi nella G2, Samantha Di Stefano nella G4 ed Ester Messetti nella G6. Terzi Adele Avanzi nella G3, Caterina Bressan nella G4, Francesco Favalli nella G5 e Noemi Luppi nella G6. Nella top five anche Leonardo Rinaldi e Tanvir Sing nella G2, Luigi Beduschi e Riccardo Rinaldi nella G3, Tazio Messetti e Francesco Gardoni nella G4 ed Elia Marassi nella G6. Ad aprire il programma gli atleti della categoria Pg con il tradizionale giro d’onore non competitivo. Perfetta la macchina organizzativa coordinata dalle sorelle Cristina e Monica Ghidetti. Presenti il sindaco Gianni Grassi, il vice Simona Ometto e l’assessore Matteo Gottardi. Per la Fci hanno seguito le gare Fausto Armanini, Giovanni Comparin, Giorgio Papa, Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini.

La scena oggi se la prendono le ragazze nel 24° Memorial Alberto Coffani in programma stamane a Gazoldo degli Ippoliti. Sul circuito di 3 chilometri gareggeranno circa 80 esordienti donne e altrettante allieve. La manifestazione organizzata dal Pedale Castelnovese con Comune e Fci aprirà la challenge “Dalla Postumia al Mincio” e assegnerà anche i titoli provinciali. Attese le atlete di Allgor Tatobike e Gioca in Bici Oglio Po. Per quanto riguarda il programma fuori provincia, esordienti e allievi correranno a Mazzano, la juniores Maria Acuti è impegnata con la nazionale in Francia e l’U23 Angelo Monister al Trofeo Matteotti di Firenze.