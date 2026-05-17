I racconti di Cesare Spotti nella serata organizzata dal Mantova Club Marcaria

Marcaria Grande partecipazione all’evento organizzato dal Mantova Club Marcaria nella sede del bar Majestic. Protagonista della serata lo scrittore Cesare Spotti, che ha presentato i suoi tre libri raccontando anche curiosi aneddoti legati a Marcaria e alla storia biancorossa, tra cui quello su Nino Fantoni, storico magazziniere e team manager del Mantova negli anni della Serie A. Ospite d’eccezione Sergio Girardi, ex portiere del Mantova con una lunga carriera nella massima serie, che ha ricordato il suo esordio in biancorosso del 1° ottobre 1967 nel match contro l’Inter terminato 0-0. A moderare l’incontro il giornalista e scrittore mantovano Alberto Sogliani.