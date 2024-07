Ciclismo – Volta in Rosa: il Giro Women colora le Colline Moreniche. E oggi si riparte da Sabbioneta

Volta Mantovana Una vetrina eccezionale per mettere in mostra il talento delle atlete in gara e le bellezze delle Colline Moreniche. Bis del Giro d’Italia sulle strade dell’Alto Mantovano, dopo la cronometro del maggio scorso con partenza da piazza San Luigi a Castiglione. Ieri è stata Volta la protagonista della Corsa Rosa, nel vero senso della parola, in quanto dedicata proprio alle donne.

Il traguardo e l’area hospitality in via Gonzaga, il palco con il podio in piazza Cantarana e tutto il quartier generale Rcs allestito tra Palazzo Gonzaga e i Giardini delle Scuderie hanno colorato ed animato, in un afoso lunedì di luglio da consegnare agli annali, il centro del paese. «La seconda tappa del Giro Women ha unito idealmente il Garda con l’entroterra virgiliano e rafforzato il legame tra questi territori separati dal confine delle province, ma che condividono un paesaggio straordinario». Così il primo cittadino voltese Luciano Bertaiola che, poi, è entrato nel merito dell’organizzazione. «Si è trattato di uno sforzo importante da parte della polizia locale, dell’ufficio tecnico e dei volontari di tutte le associazioni che insieme all’impegno dell’amministrazione hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento ai cittadini che hanno preso in considerazione percorsi alternativi per ovviare alle chiusure stradali determinate dalla gara».

Soddisfazione anche dell’assessore comunale agli eventi Simone Segna: «E’ un grandissimo orgoglio aver ospitato un evento del genere: occasione di visibilità per mettere una accanto all’altra Sirmione, la perla del Lago, e Volta, una delle perle moreniche».

Dopo le premiazioni, anche le parole del presidente Carlo Bottani: «La Provincia di Mantova, ancora una volta, si è presa la ribalta nazionale. È una gratificazione enorme per il nostro territorio e per quello che stiamo mettendo in campo per valorizzare la cultura dello sport». E sulla possibilità di rivedere, anche il prossimo anno, il Giro d’Italia sulle strade virgiliane: «Siamo già al lavoro per cogliere questa opportunità – ha affermato il numero uno di Palazzo Di Bagno – non vogliamo attendere altri 35 anni per riportare qui la Corsa Rosa». Viadana sembrerebbe essere in pole position. Intanto, tutte in sella, oggi si riparte da Sabbioneta.