Trovata senza vita nel canale: al vaglio le immagini delle telecamere in zona

MANTOVA Una cosa è certa: Erica Boldi, questo il nome della 26enne di San Martino dall’Argine il cui corpo senza vita è stato trovato nel canale Tartaro a Vigasio, nel Veronese, era già morta quando è finita in acqua. Un’altra cosa abbastanza certa è che sul corpo della giovane non ci sarebbero segni di violenza. I carabinieri stanno indagando per omicidio ma tutte le ipotesi restano aperte.

La giovane, che aveva dei grossi problemi di tossicodipendenza, da diverso tempo se n’era andata da San Martino, dove vivono tutt’ora la madre e una sorella, e proprio negli ambienti dei tossicodipendenti sarebbero dirette per ora le indagini. Non si esclude che la 26enne sia stata stroncata da un malore legato al consumo di stupefacenti e che qualcuno ne abbia gettato il corpo nel Tartaro. Il fatto che il cadavere fosse senza vestiti viene spiegato con questa dinamica, ma non è escluso che gli abiti della 26enne si siano stati sfilati dalla corrente che in questa zona è molto forte. Un agricoltore che abita in zona ha detto di avere sentito il rumore di un’auto la sera prima del ritrovamento. Al vaglio i filmati delle telecamere in zona. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici.