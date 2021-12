Ciclocross – Domenica a Rivalta il “Valli del Mincio”

RIVALTA Saranno più di 200 gli specialisti del ciclocross, dai Giovanissimi della G6 ai Master, maschi e femmine, che domenica saranno protagonisti dell’atteso 4° Trofeo Valli del Mincio Memorial Aristide Bettati.

Come da previsione l’appuntamento allestito dagli Amici del Pedale Rivaltese richiamerà a Fondo Mincio di Rivalta sul Mincio i big di questa affascinante specialità del mondo delle due ruote.

A tale proposito vale la pena sottolineare che tra i vari riconoscimenti che saranno assegnati vi saranno anche la prestigiosa maglia biancoverde di campione regionale lombardo delle varie categorie in gara e la maglia di leader del Trofeo Lombardia e Piemonte, rassegna prevista sulla distanza di quattordici tappe e quella rivaltese sarà l’ottava.

A tenere alto il prestigio del ciclismo mantovano in questo contesto vi saranno gli atleti del Chero Group Team Sfrenati e dello Sporteven. Entrambe le società puntano a essere protagoniste e ottenere risultati importanti.

Atleti ed atlete dispongono di caratteristiche tecniche che ben si addicono al circuito, costituito da un mix di sterrato, prato e asfalto, e che potrebbero portarli a cogliere piazzamenti positivi.

C’è, quindi, grande attesa tra gli appassionati per questa manifestazione che tra le altre cose vivrà i suoi momenti più salienti in un contesto paesaggistico di grande fascino come Fondo Mincio.

I circa due chilometri del tracciato, ricavato all’interno di Fondo Mincio, stimoleranno gli atleti e le atlete a proporre prestazioni esaltanti.

Partenza e arrivo, altro elemento non di poco conto, saranno posizionati poco distanti dal corso del Mincio.

La bandiera a scacchi verrà abbassata per la prima volta alle ore 10.30 e toccherà agli open, Under 23 ed elite, e ai master della fascia 1 a creare l’entusiasmo che farà da sfondo poi per l’intero arco della giornata.

Paolo Biondo