Calcio Prima Categoria Crer – Lodi Rizzini: “Viadana sotto le aspettative”

VIADANA Il Viadana ha chiuso il girone d’andata nel girone C della Prima Crer perdendo 1-0 sul campo della Virtus Calerno. La squadra di Froldi e Nebbioli al giro di boa ha ottenuto 17 punti, piazzandosi esattamente a centro classifica. Domenica prossima inizia il girone di ritorno: arriva la Virtus Libertas, che vinse all’andata, e precede i canarini di due punti. I viadanesi non avranno a disposizione il portiere Pradella, squalificato per due turni, mentre Sarr sarà fuori una giornata. Con l’infortunio anche dell’altro portiere Saccenti, dovrebbe giocare il giovane Artich tra i pali.

«Siamo stati al di sotto delle aspettative, eravamo partiti con ben altri obiettivi – afferma il presidente Paolo Lodi Rizzini -. Siamo in una posizione un po’ anonima, non diamo colpe agli arbitri o agli avversari. D’accordo, delle assenze bisogna tenere conto, ma ci abbiamo messo molto del nostro, bisogna cambiare registro nel ritorno: conosciamo meglio la Libertas, che sia nella scorsa breve stagione che in questa, sempre alla prima di campionato ci ha sconfitti. Massima attenzione per fare bottino pieno e risalire la classifica. Chiedo ai ragazzi meno nervosismo, domenica scorsa con la Virtus Calerno la squadra si era innervosita, per non aver saputo gestire al meglio due occasioni. Eppure c’era tanto tempo da giocare. Dobbiamo metterci del nostro in positivo ed essere più calmi. Serve più fiducia e consapevolezza in noi stessi». Intanto, sempre nel girone C, Virtus Libertas-Quattro Castella del 28 novembre va rigiocata per errore tecnico.