Blitz delle Fiamme Gialle: scovati clandestini e lavoratori in nero in un laboratorio cinese

CASTIGLIONE Nell’ambito del rafforzamento degli interventi volti al contrasto del sommerso da lavoro, la

Tenenza mantovana della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere ha eseguito

un’attività di servizio, nella zona industriale della stessa cittadina, nei confronti di un

laboratorio di confezionamento maglieria, gestito da soggetti di etnia cinese, rilevando la

presenza di n. 14 lavoratori, n. 9 dei quali completamente “in nero”, di cui n. 7 cinesi e n. 2

pakistani, e dei quali n. 6, cinesi, risultati privi del previsto permesso di soggiorno.

Conseguentemente, il titolare del predetto laboratorio, è stato deferito, all’Autorità

Giudiziaria, per l’impiego di manodopera clandestina, ai sensi del Testo Unico

dell’Immigrazione (art. 22 comma 12 e 12 bis lett. a) del D.Lgs. n. 286/1998) nonché, in

ragione, altresì, del superamento della soglia del 10% di lavoratori “in nero”, sono stati

interessati, i competenti Uffici del Lavoro, per l’emissione del pertinente provvedimento di

sospensione dell’attività, come da vigente normativa in materia di lavoro (art. 14 del D.Lgs.

n. 81/2008).

Parallelamente, sono stati posti in essere i relativi adempimenti, come da vigenti

disposizioni in materia, per l’emanazione, dei provvedimenti di espulsione, nei confronti dei

citati soggetti stranieri non in regola.

Sul tema, il “lavoro nero” è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse

all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati e consente una competizione

sleale con le imprese oneste.

Vieppiù, il sommerso pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo

orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, sia fiscali, sia organizzativi e,

nondimeno, del lavoro, per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri.

Contrastare simili forme di evasione, fiscali e contributive, vuol dire orientare le prospettive

di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese, non ultimo favorendo una più equa

ripartizione del prelievo impositivo tra i Cittadini, della serie “pagare tutti per pagare di

meno”.