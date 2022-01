Ciclocross – Sporteven in luce con Acuti e Zerbinati

VARIANO DI BASILIANO (Ud) Dodicesima Maria Acuti e 17° Pietro Zerbinati, entrambi nella categoria esordienti 2° anno: sono questi i piazzamenti migliori collezionati ieri dai portacolori dello Sporteven nella seconda giornata dei Campionati Italiani di ciclocross. La formazione di Revere torna da questa prestigiosa esperienza con un bilancio tutto sommato positivo che ripaga atleti e dirigenti dell’impegno profuso in una specialità molto impegnativa come appunto il ciclocross. Nella kermesse friulana si sono messi in evidenza anche gli esordienti Lorenzo Simi e Mauro Gobbi e l’allievo Filippo Marocchi.

Maria Acuti è partita bene, ma la concorrenza nella sua categoria si è rivelata davvero di alto profilo. Lungo il percorso l’atleta diretta da Carlo Pedrazzoli e Valerio Bosis ha cercato di trovare varchi per risalire posizioni e in alcuni tratti ci è anche riuscita, ma nel finale ha dovuto cedere il passo ad avversarie più esperte e ha chiuso appena fuori dalla top ten.

Anche per Pietro Zerbinati il copione è stato più o meno il medesimo. A complicare i suoi programmi è stata certamente la posizione di partenza; davanti, infatti, si è ritrovato una ventina di avversari che sin dalle prime pedalate hanno imposto un ritmo altissimo alla corsa. Pietro ha provato a recuperare terreno, ma sotto lo striscione d’arrivo si è dovuto accontentare della 17ª posizione.

Chiusa la parentesi tricolore, la compagine nerazzurra punterà a ottenere altri risultati di prestigio nelle ultime prove della stagione 2021/22 di ciclocross.