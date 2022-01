Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura sbanca Carugate (53-65)

CARUGATE (Mi) Un grande MantovAgricoltura inaugura il nuovo anno con la netta vittoria a Carugate (53-65) e blinda l’ottavo posto in classifica, preziosissimo in chiave play off. Nella splendida prova corale delle sangiorgine brilla come un diamante il primo tempo di Alice Marchi, che ha spaccato in due la partita con i suoi 17 punti.

Il primo canestro porta la firma di Monica, poi il match fila via in equilibrio fino al 10-12. Marchi sale in cattedra e con 6 punti è protagonista del break che spinge il MantovAgricoltura a doppiare le avversarie sul 10-20. Un tiro libero di Baiardo interrompe la striscia sangiorgina, ma l’ultima parola spetta a Llorente e il primo quarto si chiude 11-22 per le virgiliane. Difese protagoniste in avvio della seconda frazione: Carugate segna dalla lunetta con Baiardo e San Giorgio ci mette due minuti e mezzo a sbloccarsi con il canestro di Llorente. La squadra di casa stringe le maglie in difesa e risale fino a -3 (23-26). Ruffo interrompe il digiuno biancorosso, poi ricomincia lo show di Marchi, che va a segno dalla lunetta e poi insacca due bombe in serie (24-36). Bernardoni allarga ulteriormente la forbice e un’altra tripla di Marchi (17 punti a metà gara) sulla sirena manda il San Giorgio all’intervallo con un rassicurante +16 (25-41).

Carugate rompe gli indugi nel terzo quarto con Tulonen, Monica fa 1/2 dalla lunetta e una tripla di Meroni avvicina ancora la squadra di casa. Ci pensa però Bernardoni con un piazzato e quattro liberi in fila a ricacciare indietro le avversarie (34-48). Bomba di Ruffo e sigillo di Llorente: San Giorgio vince anche la terza frazione (11-12) e si presenta all’ultimo quarto sopra di 17 (36-53). Che diventa +20 con la tripla di Pizzolato. La vittoria è in cassaforte e il MantovAgricoltura tira i remi in barca, rintuzzando il tentativo di rimonta della squadra di casa con i canestri di Llorente (16 punti). Nel finale c’è gloria anche per Ndiaye che sigla il canestro del definitivo 53-65.