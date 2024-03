Coppa Lombardia 1ª Categoria – Sporting Club a Fara Gera d’Adda per il primo round della semifinale col Badalasco

Goito Inizia stasera, con la gara d’andata della semifinale di Coppa Lombardia, un autentico tour de force per lo Sporting Club, che giocherà in pratica ogni tre giorni da qui al 24 marzo. La prima tappa porta i goitesi a Fara Gera d’Adda per la sfida contro il Badalasco (ore 20). Come è noto, lo Sporting domenica scorsa non ha giocato il big match di campionato contro la Poggese (verrà recuperato mercoledì prossimo) e, se non altro, arriva all’appuntamento odierno fresco e riposato, mentre i bergamaschi sono andati regolarmente in campo e hanno pareggiato 2-2 la gara interna col Fara Olivana. Nei quarti di finale, il Badalasco ha battuto 3-0 il Vigevano e lo Sporting si è imposto ancor più nettamente (4-0) sul campo della Pavonese Cigolese. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per assistere ad una sfida avvincente, che si svilupperà nell’arco dei 180 minuti con gara di ritorno il 20 marzo a Goito.

«Inizia per noi un ciclo di cinque partite ravvicinate – ribadisce il presidente Devis Cavagna – in campionato affronteremo domenica la Serenissima e mercoledì la Poggese nel recupero, due scontri diretti in cui ci giocheremo tantissimo. Dovremo quindi gestire al meglio le forze fisiche e mentali. Conviene dunque pensare ad un impegno alla volta, La Coppa, e lo dico per l’ennesima volta, è un nostro obiettivo per cui daremo tutto in queste due gare di semifinale. Affrontiamo una squadra neopromossa in Prima, che sta facendo molto bene, con giocatori prestanti a livello fisico e forte sul piano agonistico. Dovremo essere pronti alla battaglia». Torna disponibile Rasini, assente Beduschi. L’altra semifinale vedrà di fronte Accademia Isolabergamasca e Luino.