Gruffalò in musical: audizioni aperte

MANTOVA Fondazione Aida sta selezionando quattro performer per il nuovo musical dedicato al best seller “Gruffalò” di Julia Donaldson. Si tratta della prima volta che una compagnia italiana si cimenta nella messa in scena di questo testo.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio, l’audizione si terrà a Verona indicativamente tra giugno e luglio e comunque nel rispetto delle indicazioni sanitarie in materia di Covid19.

Il musical è una coproduzione che vede il coinvolgimento del Teatro Stabile del Veneto e del Centro Servizi Santa Chiara di Trento oltre che la collaborazione della BSMT di Bologna.

La regia è di Manuel Renga, adattamente drammaturgico di Pino Costalunga mentre le musiche sono affidate a Patrizio Maria D’Artista.