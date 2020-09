FERMANA-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

FERMO Buon pomeriggio dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Dopo tre anni il Mantova torna in Serie C e debutta in casa della Fermana, in un match che già mette in palio punti pesanti per la salvezza. Il neotecnico biancorosso Emanuele Troise deve fare a meno dello squalificato Checchi; assenti anche Baniya, Lamberti e Finocchio. Seguiremo la partita (che si disputa a porte chiuse) con aggiornamenti in diretta.

FERMANA-MANTOVA 0-0

FERMANA Ginestra; Esposito, Comotto, Scrosta; Clemente, Urbinati, Bigica (46′ Demirovic), Mordini; Iotti; Cognigni (46′ Boateng), Nepi. A disp.: Tantalocchi, Manetta, Liguori, Isacco, Staiano, Cremona, Sperotto, Rossoni, Palmieri, Raffini, Antonioli. All.: Antonioli.

MANTOVA Tozzo; Bianchi, Milillo, Panizzi; Zibert, Mazza, Gerbaudo, Silvestro; Guccione, Cheddira, Rosso. A disp.: R. Tosi, Gecchele, Zanandrea, Militari, Zappa, Palmiero, F. Tosi, Saveljevs, Esposito, Moreo, Nappi. All.: Troise.

ARBITRO Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Fraggetta di Catania e De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto)

RETI

NOTE Ammoniti: Scrosta, Urbinati, Mordini, Comotto. Calci d’angolo: 2-2. Recupero: 1′ +

Secondo tempo

58′ Mantova in crescita, ancora con Gerbaudo tra i migliori in campo.

55′ Rosso al centro per Gerbaudo anticipato in angolo.

54′ Intervento di Silvestro che sventa una ghiotta occasione per i padroni di casa.

50′ Sinistro di Iotti e intervento sicuro di Tozzo.

46′ Due cambi nella Fermana: fuori Cognigni e Bigica, dentro Boateng e Demirovic.

46′ Si ricomincia.

Primo tempo

45′ + 1′ Termina qui il primo tempo. Reti bianche e sostanziale equilibrio, ma il Mantova piace.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Quarto ammonito per i locali: Comotto per fallo su Cheddira.

42′ Girata di Iotti e respinta determinante di Milillo. Grande occasione per la Fermana.

40′ Il primo tempo si avvia alla conclusione. Mantova sempre in partita con buona personalità.

38′ Mantova in avanti, Silvestro appoggia per Rosso, traversone e intervento di Ginestra su Cheddira.

37′ Terzo ammonito per i padroni di casa: si tratta di Mordini per intervento falloso su Gerbaudo.

35′ La spinta dei biancorossi si è allentata da qualche minuto. Il match si mantiene sull’equilibrio.

30′ Intanto continua a piovere. Il terreno di gioco tiene discretamente.

27′ Fiammata della Fermana con Nepi. Il Mantova riparte in contropiede ma Mazza steso da Urbinati e ammonito.

25′ Conferma la sua crescita il Mantova che spinge alla ricerca del vantaggio.

23′ Punizione di Gerbaudo, palla a lato di poco.

21′ Primo “giallo” del match sventolato a Scrosta per fallo su Guccione.

18′ Ancora Mantova in avanti. Biancorossi più intraprendenti in questa fase.

13′ Mantova pericoloso con un colpo di testa di Cheddira su cross di Rosso lanciato da Guccione. Dopo una prima fase di studio crescono i biancorossi.

6′ Tiro centrale di Iotti bloccato senza patemi da Tozzo.

Calcio d’inizio per la Fermana. Partiti!

Squadre in campo, con ingresso separato in ottemperanza alle norme anti Covid. Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro De Santis, vittima di un omicidio in settimana a Lecce.