Handbike – Teresa Angela De Gregorio in rosa dopo la prima frazione del Giro

MANTOVA Parte sotto il segno di Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77 la 13ª edizione del Giro d’Italia Handbike. Domenica a Merano (Bz), nella frazione inaugurale della corsa in rosa. l’atleta virgiliana ha confermato il proprio stato di forma conquistando il successo nella categoria Wh2. Con lei a Merano hanno ottenuto piazzamenti più che positivi anche i compagni di squadra Sette Pantaleo al 6° posto tra gli Mh3 e Oscar Signorini 7° tra gli Mh4. La trasferta sulle strade meranesi per la formazione paraolimpica arancioverde si è chiusa, quindi, con un bilancio più che soddisfacente, che crea le premesse per la conquista di altri risultati di rilievo, magari già in occasione della seconda frazione il 14 maggio a Tirano (Co).