Superbonus l’impegno di Confartigianato per la proroga

MANTOVA – Confartigianato condivide fortemente la necessità di una proroga del Superbonus 110% almeno al 31 dicembre 2023. L’emendamento alla Legge di Bilancio approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Bilancio della Camera prevede invece che il Superbonus 110% sia prorogato solo al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Nello specifico la parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 anziché in 5 rate. “Questo non significa che è stato raggiunto l’obiettivo, anzi, siamo ancora lontani – dice il presidente di Confartigianato Imprese Lorenzo Capelli – Aver approvato l’emendamento alla legge di Bilancio non significa che sarà compreso nella stessa al momento della sua approvazione”. Per questa ragione Confartigianato continua a sostenere la proroga almeno fino al 2023 in modo che tale metodologia di beneficio al privato, capace di creare un circolo virtuoso di attività e quindi di lavoro per gli artigiani, possa essere consolidato nel prossimo 2021 e utilizzato sempre di più negli anni a venire. “Auspichiamo che il finanziamento riesca ben ad inserirsi nella manovra economica in essere in questa emergenza si dovrà passare necessariamente per benefici di questo tipo e non solo da aiuti a pioggia. L’incentivo all’efficientamento energetico lavora nell’ottica europea di migliorare sostenibilità e benessere ambientale richiesto da Ue per il 2030”.