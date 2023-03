Powerchair football – Macron Warriors Sabbioneta battuti a Venezia: addio play off

Sabbioneta Si sapeva che non sarebbe stata una trasferta facile per i Macron Warriors Sabbioneta sul campo del Venezia FC. I lagunari hanno ottenuto il successo per 4-0 e grazie ai tre punti conquistati accedono con una giornata di anticipo ai play off scudetto. I Warriors hanno cercato di rispondere al gioco più concreto dei padroni di casa, ma le iniziative rossoblù si sono spente sul muro difensivo dei locali. In evidenza tra i “guerrieri”, per grinta e caparbietà, il solito Luca Mercuri che ha lottato dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone.

Il campionato si conclude per i Warriors con la convinzione di essere cresciuti come squadra e la classifica parla in questo senso. Il lavoro da fare è ancora molto, ma sia il tecnico che i giocatori hanno messo alle spalle un’altra stagione e maturato l’esperienza giusta per crescere ulteriormente e scendere in campo per essere protagonisti nel prossimo campionato di powerchair football. Tutta la squadra merita il giusto plauso, dal giovanissimo Tommaso Candi a Mirko Ferrari, Roberto Sensoli, Sara Boccazzi, fino ai due senatori del gruppo Fabio Merlino e Luca Mercuri. I complimenti per un brillante campionato vanno fatti anche allo staff tecnico, coach Tommaso Liccardo e il vice Mattia Candi.

Proprio Tommaso Liccardo, a fine gara, ha dichiarato: “Devo riconoscere la superiorità dei nostri avversari e del loro gioco. Dopo essere andati in svantaggio di due reti, intorno al 10’ abbiamo avuto una buona reazione con alcuni affondi di Merlino e Mercuri che sono stati respinti dallo loro difesa. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma in ogni caso voglio ringraziare tutti i ragazzi che si sono impegnati oggi così come in tutta la stagione. Un ringraziamento particolare alla società che ci sostiene in ogni nostra attività, nei viaggi, nelle trasferte e in ogni aspetto della nostra vita di atleti. Senza di loro non saremmo qui”.