Hockey su pista – L’U15 del Suzzara ce la mette tutta con la corazzata Correggio

SUZZARA Non è bastato l’impegno, comunque lodevole, ai ragazzi dell’Uvp Suzzara U15 nel campionato di hockey su pista. Al Palaroller la corazzata Correggio, allenata dal portoghese Jara, si è imposta 18-0. La compagine emiliana viene ritenuta la favorita per la qualificazioni alle finale. Nonostante il punteggio, i ragazzi allenati da Montoni e Martino hanno sempre dimostrato durante la partita un impegno apprezzabile. L’Uvp Suzzara torna in pista il 2 novembre a Scandiano (ore 12) contro la Rotellistica Scandianese.