Il rugby mantovano in lutto: è morto Battista Berra

Cerese Sport mantovano in lutto per la morte di Battista Berra (per tutti Bagega), uno dei simboli del rugby virgiliano. L’ex tallonatore di Mantova e Viadana, rimasto tetraplegico nel 1998 durante una mischia nel match di Coppa Italia tra i gialloneri e Piacenza, è morto la scorsa notte all’età di 56 anni, per complicazioni dovute a una polmonite. Lascia la moglie Sandra, i figli Matteo e Riccardo, che gli sono stati accanto con dedizione e tanto coraggio. I funerali sabato mattina alle 9 nella chiesa nuova di Cerese. I familiari hanno chiesto non fiori, ma donazioni a sostegno del rugby giovanile.