Confindustria, open day sull’agroalimentare

MANTOVA Oggi, in via Portazzolo open day di presentazione del nuovo corso Its Academy “Tecnico della Supply Chain e Logistica per l’agroalimentare”. Alle ore 17 la sede di Confindustria apre le porte a studenti, famiglie, docenti e interessati per scoprire tutti i dettagli di questa nuova proposta formativa.

Il nuovo corso Its ha come obiettivo la formazione di un tecnico specializzato nella gestione della supply chain nell’agroalimentare, ovvero l’intero processo che porta il prodotto dal fornitore al consumatore.

Si tratta di figure altamente richieste, considerando la rapida evoluzione del settore sia alimentare che logistico. La proposta raccoglie quindi le sfide legate a digitalizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità che stanno affrontando le imprese. Un percorso formativo con uno stretto legame col mondo delle imprese: la docenza per oltre il 50% proviene dal mondo del lavoro e nel corso del biennio la formazione si affianca periodi di stage, laboratori d’impresa e visite presso le aziende e le realtà produttive mantovane, oltre a un soggiorno studio all’estero con possibilità di stage. (abb)