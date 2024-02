Calcio Serie C, le pagelle di Mantova-Triestina 2-1. Gigante Mensah, Burrai da Oscar. E Galuppini gioca da vero leader

Festa 6

Spettatore non pagante fino all’85’. Para il rigore, ma non riesce a evitare il gol.

Radaelli 6,5

Galoppa forte sulla destra con sovrapposizioni insidiose che mandano in tilt la difesa giuliana.

Redolfi 6,5

Punto di riferimento della difesa: un occhio sull’avversario e sul compagno per mettere Lescano in fuorigioco.

Brignani 7,5

Sesto gol in stagione. In anticipo sugli avversari quando c’è da difendere e imperioso sui calci d’angolo.

Celesia 7

Convince in tutte e due le fasi, muove bene la catena di sinistra per cercare l’incursione in area di Fiori.

Bragantini 7

Prestazione coraggiosa con tanti tentativi da fuori.

Burrai 7

Capitan Sasà padrone del centrocampo. Pennella lanci millimetrici e detta i tempi di gioco. Un regista da premio Oscar.

Trimboli 6

Un vero e proprio motorino in mezzo al campo e sempre insidioso quando carica il tiro.

Mensah 7,5

Una vera spina nel fianco della difesa alabardata. Gara di sacrificio, imprevedibile in area e cinico al momento del gol.

Fiori 7

Tra i più pericolosi sul fronte offensivo: diversi tentativi, gli è mancato il guizzo vincente.

Bombagi 6

Entra bene in campo e si propone. Ingenuo, però, nel commettere il fallo da rigore.

Maggioni 6

Sempre sull’attenti.

Debenedetti 6,5

Fisico possente, fa a sportellate e va vicino al primo gol.

Monachello 6

Fa valere il fisico nel concitato finale..

Wieser sv