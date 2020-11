Calcio dilettanti – Il diktat della Lnd: “Finire i campionati, meglio con andata e ritorno”

MANTOVA Finire i campionati, possibilmente giocando andata e ritorno ed eventualmente annullando la disputa di playoff e playout. E’ questa «la conclusione ottimale della stagione» auspicata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi ieri in videconferenza. «Pur considerando il protrarsi dell’emergenza sanitaria – si legge nella nota – e le incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da coronavirus, l’obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle attività sul territorio, anche prevedendone l’estensione oltre il 30 giugno, previa richiesta e approvazione da parte della Figc. Per questo il massimo organismo della Lnd ha deliberato l’annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli Spareggi tra le Seconde Classificate di Eccellenza e della Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale. Annullati, per la stagione 2020-2021, anche i Tornei delle Regioni, sia di calcio a 11 che di calcio a 5».

«Era importante dare un’indicazione chiara alle società sul futuro delle attività – ha spiegato il Presidente Cosimo Sibilia – l’annullamento delle manifestazioni nazionali ci permette di liberare spazi utili per agevolare la prosecuzione e il completamento delle diverse competizioni, con l’augurio che tutto possa riprendere al più presto. Ovviamente si tratta di uno scenario subordinato all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo».

Il Crl, come è noto, ha fissato la ripresa dei campionati il 7 febbraio. L’idea è quella di completare almeno il girone d’andata e disputare playoff e playout con modalità da definire. Ma, come abbiamo detto, la Lnd «intravede nello svolgimento completo dei calendari, con gare di andata e ritorno e annullamento di playoff e playout, la conclusione ottimale della stagione». Anche e soprattutto di questo si parlerà oggi nelle riunioni con le società di Eccellenza, Promozione (ore 10) e Prima categoria (ore 15) sulla piattaforma Zoom. Martedì toccherà alle società di calcio a cinque, mercoledì (ore 18) ai campionati femminili. Successivamente anche la Delegazione di Mantova riunirà in videoconferenza le proprie affiliate che svolgono attività provinciale.