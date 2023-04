Ciclismo – Strada, Mtb, pista e cross: lo Sporteven riparte a 360 gradi

VILLA POMA Festa d’inizio stagione per lo Sporteven. Ancora una volta il team di Borgo Mantovano punterà sulla multidisciplinarità. Dunque, focus sull’attività su strada e in Mtb, senza per questo rinunciare a pista e ciclocross. La cerimonia si è svolta nell’area feste di Villa Poma con la collaborazione della locale Pro Loco, presieduta da Paolo Zerbinati. Applausi al gruppo dei giovanissimi, diretti da Iris Rolfini. Oltre a loro, l’attenzione dei presenti è stata rivolta al gruppo degli esordienti e degli allievi. Lo Sporteven cura anche il settore amatoriale e molti dei suoi portacolori erano presenti alla festa.