Il dramma della pandemia racchiuso nei ritratti di un’infermiera

OGLIO PO – Attraverso l’arte, Bianca Minerva Giuranna, infermiera della Cardiologia di Cremona, ha trovato il modo di affrontare il dramma della pandemia dando vita a trenta ritratti e rendendo omaggio ai colleghi che con lei hanno vissuto i momenti più duri dell’emergenza sanitaria. Dei volti si distingue solo lo sguardo, l’unico appiglio per rimanere umani e non perdere il contatto. Nel suo album da disegno compaiono medici, infermieri, operatori sanitari, compreso il personale che ogni giorno si occupava delle pulizie. Presenze silenziose, testimoni di ciò che accadeva in ospedale fra il 2020 e il 2021, diventano il simbolo universale di una storia condivisa e difficile da dimenticare. È stata Manuela Besanzini, all’epoca coordinatrice infermieristica della Cardiologia a raccogliere la prima testimonianza di Bianca e a condividerla con l’ufficio Comunicazione e relazioni esterne dell’Asst di Cremona.