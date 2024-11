Mantova Scherma – Sara Cibelli sesta nella 1ª Prova Regionale GPG a Gerenzano

Mantova Lo scenario della scherma lombarda si conferma come uno dei più impegnativi a livello nazionale anche nella categoria U14. Ne sono testimoni gli atleti mantovani che nello scorso weekend si sono cimentati nella 1ª Prova Regionale GPG fioretto e spada a Gerenzano (Varese). Dei 9 atleti che hanno calcato le padane del Varesotto, il miglior piazzamento è quello di Sara Cibelli, che dopo una fase a gironi pressoché perfetta (con il 100% di vittorie), si è fermata a un passo del massimo podio portando a Mantova la coppa del 6° posto che, nonostante l’utilità in termini di punteggio del ranking, non soddisfa né lei né le aspettative pre-gara verso uno scenario sicuramente alla sua portata. Buoni i piazzamenti di Cecilia Taraschi, l’unica impegnata nella doppia arma ed in entrambe le giornate, che nella categoria mista Ragazze-Allieve disputa due buone gare, con acuti nella fase a gironi condotta con ottimi risultati e due piazzamenti (17ª in fioretto, 18ª in spada) che fanno ben sperare nell’evoluzione sportiva di questa atleta. Buono il percorso di Gianmarco Pascazio che, tuttavia, in cat. Giovanissimi-fioretto, si ferma al 15° posto, seguito da Filippo Fameli Barosi (26°), mentre la compagine dei fiorettisti della categoria “Ragazzi-Allievi” rientra a casa con più di qualche spunto di riflessione con Andrea Camurri 19°, Emanuele Maestrini 22°, Gabriel Groposila 35°, Michele Caione 36°. Menzione d’esordio per David Groposila, alla sua prima esperienza ufficiale nei “maschietti” del fioretto.