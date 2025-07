Fiammata nella cabina elettrica di Palazzo Te: vigili del fuoco sul posto. Tanto fumo ma niente danni

MANTOVA Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Palazzo Te a causa di un principio di incendio scaturito da una fiammata partita da una cabina elettrica. Segnatamente l’allarme è scattato intorno alle 15.30 quando il personale addetto alla sicurezza della villa giuliesca, allertato dal segnale acustico, ha verificato la presenza di fumo all’interno di un locale tecnico nell’area delle Fruttiere, attualmente ancora chiuse al pubblico in vista della prossima riapertura autunnale dopo i recenti interventi di riqualificazione. Immediatamente è stata quindi allertata la sala operativa dei vigili del fuoco di Mantova. La causa del fumo è stata identificata nel malfunzionamento di un gruppo di continuità elettrica, il quale è stato prontamente rimosso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la stanza evacuando il fumo e verificando le temperature con apposita termocamera. Non si sono registrati feriti, né danni alle opere e alle strutture.