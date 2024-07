Calcio Serie B – Mantova, che colpo: preso il bomber Leonardo Mancuso

MANTOVA Come una folata di aria fresca in una giornata di canicola, ieri è arrivata la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando. Il dt Christian Botturi ha lavorato sotto traccia per oltre un mese pur di mettere in canna un colpo da novanta degno del ritorno del Mantova in Serie B. E ieri l’ha sparato. Stiamo parlando dell’attaccante Leonardo Mancuso, milanese doc classe ’92, cresciuto nelle giovanili del Milan e prelevato a titolo definitivo dal Monza: firmerà un biennale fino a giugno 2026. Oltre alla passione per la pesca, il 32enne bomber ha anche una certa affinità col gol. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Palermo con cui ha giocato una trentina di partite, mettendo a segno quattro reti e tre assist. Non è stata certo la sua miglior annata tra i professionisti: nel 2020/21, tra Serie B e Coppa Italia, con l’Empoli ha collezionato una quarantina di presenze, 23 gol e cinque assist. Spetterà dunque a mister Davide Possanzini rigenerare la punta centrale. I numeri non mentono e se Mancuso dovesse tornare, o almeno avvicinarsi a quello dei tempi toscani, allora sì che i tifosi ne vedranno delle belle.

Questo nuovo acquisto mette definitivamente fine alla possibilità di vedere ancora in biancorosso Gaetano Monachello. Come aveva già spiegato a più riprese il direttore, a maggio c’è stato un faccia a faccia tra le parti in cui era stato chiarito il punto. Monachello, come Bombagi e Celesia, non avrebbe più fatto parte del progetto, ma sarebbe rimasto in gruppo fino al momento della cessione. E a proposito di novità, segnaliamo che nelle scorse ore si è fatta avanti l’Altamura (squadra che milita in Serie C) appunto per Francesco Bombagi. C’è anche chi ha ricevuto una proposta ma l’ha rispedita al mittente: stiamo parlando del terzino sinistro Christian Celesia, il quale ha detto no al Foggia. Adesso, sulle sue tracce, ci sarebbe il Carpi. La stessa società emiliana appena promossa in C che nelle prime settimane di giugno si era interessata a Monachello. Il bomber siciliano però l’aveva rifiutata, così come il biennale che pochi giorni fa gli ha offerto il Lumezzane.