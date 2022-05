Calcio Mercato – “Kaiser” Franzini all’Asola: fumata grigia. Gola alla guida della neonata Bagnolese

Mantova Fumata grigia per Mauro Franzini all’Asola. L’incontro risolutivo è slittato, ma non ci aspettiamo sorprese. Il Kaiser tornerà sulla panchina della squadra biancorossa, che in passato ha guidato nella straordinaria cavalcata dalla Prima all’Eccellenza. In Promozione restano così vacanti le panchine di Suzzara e Marmirolo. La prima, per la verità, è assegnata a Giuseppe Bizzoccoli, che tornerà a fare coppia nello staff bianconero con Marco Dalmaschio dopo l’esperienza, proficua e turbolenta, nel Rullo. Il club neroverde, dal canto suo, sta sondando diversi profili e il favorito, al momento, sembra essere Matias Cuffa. In lizza ci sarebbero anche Mandara e Ghirardi, con quest’ultimo tra i candidati anche per il San Lazzaro che difficilmente ripartirà con Negrini nel caso di un’ormai probabile (e clamorosa, visto l’andamento stagionale) retrocessione in Prima.

E lo Sporting? La società non si farà certo trovare impreparata dall’addio di Franzini. Sta valutando la possibile promozione in prima squadra del tecnico della Juniores Michele Boschini, segue da vicino il percorso nella Medolese di Matteo Tenedini, che ha già lavorato a Goito come vice di Novellini. E guarda anche fuori provincia, a Brescia, perchè l’obiettivo è tornare subito in Promozione e la scelta del mister, in tal senso, è troppo importante.

Scendendo di categoria, la Ceresarese ha confermato Riccardo Carturan, così come Giancarlo Bassi rimane alla Don Bosco e Omero Rossetti al New Castellucchio. Conferma certa anche per Valerio Bizzi alla Sustinentese e molto probabile per Motti al Guidizzolo. Il Pomponesco dovrà invece trovare il sostituto di Bergalesi, che potrebbe restare in società con un altro incarico. Alessandro Gola dovrebbe guidare la ripartenza della neonata Bagnolese, mentre per l’altra new entry (in Terza) Casteldariese in lizza ci sono Bontempo e Mattioli.