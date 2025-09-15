Mtb – I baby si mettono in mostra a San Benedetto Po

San Benedetto Po Ancora una volta i Giovanissimi e l’mtb danno spettacolo sullo sterrato mantovano. Ieri a San Benedetto Po, nell’ambito del circuito Junior Cup Mtb Latteria San Pietro, si è svolto per la regia del Chero Piping Team Sfrenati il Trofeo San Benedetto Po. Con i promotori dell’evento vi sono stati anche il Comune e il Comitato provinciale dell’Fci che era rappresentato dal vice presidente Giovanni Comparin e dal consigliere e responsabile dell’offroad, Stefano Lodi Rizzini. A questo appuntamento, allestito in un contesto ambientale che ha contribuito insieme alle ottime condizioni climatiche a rendere il tutto ancor più avvincente, ovvero la golena del Po, hanno partecipato oltre 100 atleti, maschi e femmine, dai 7 ai 12 anni. Tra loro anche i bikers mantovani del team del presidente Dino Gasparini, quelli dell’Mtb Novagli e quelli del Mincio Chiese. Sul piano organizzativo, in primo luogo, da evidenziare il grande lavoro compiuto con passione e professionalità per creare un tracciato che sapesse esaltare le doti tecniche dei vari protagonisti. Su quello agonistico va ribadito anche i mantovani hanno saputo dire la loro proponendo prestazioni più che convincenti. Alla fine delle sei gare disputate sul podio sono saliti: Martina Flaviani 2ª nella G3, Linda Buttani 2ª nella G4, Nicolò Cecchin ed Emma Pozzani terzi nella G5 e Lorenzo Burato 3° nella G6. Oltre a loro altri piazzamenti nella top ten firmati dai baby mantovani sono da ricordare: il 4° di Cesare Metalli ed il 5° di Leonardo Mazzoni nella G1; il 10° di Alessandro Maccari nella G2; il 4° di Filippo Mantovani nella G3; l’8° di Davide Rizzini e il 9° di Ettore Cocchi nella G4; il 6° di Daniele Rizzi e il 7° di Tommaso Melchiori nella G5 ed infine il 7° di Lorenzo Soriani e il 10° di Edoardo Della Gatta nella G6. Alla luce di questi podi e piazzamenti vi è la conferma che l’mtb mantovana, per quel che concerne la categoria Giovanissimi, sta compiendo un’importante crescita. Merito questo dei tecnici delle varie società che stanno lavorando con tanta passione per consentire ai propri atleti di raggiungere i traguardi desiderati.

Paolo Biondo