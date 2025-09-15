Rugby serie C – L’Union del Garda ko a Casalmoro nel test con la Scaligera

Casalmoro L’Union del Garda è stato sconfitto a Casalmoro 7-22 dalla Scaligera Valeggio nel primo match di preparazione al prossimo campionato di Serie C. Gara molto combattuta e giocata ad alti ritmi, con un parziale di 7-10 a cinque minuti dalla fine, nel quale la giovane squadra allenata da Piccini ha ceduto solo nel finale, subendo due mete degli ospiti. Nonostante il risultato, il Garda ha mostrato una buona organizzazione difensiva e sprazzi di gioco offensivo interessanti, soprattutto nel primo tempo. La squadra ha retto bene l’urto fisico e ha risposto colpo su colpo fino alle fasi finali del match, dove l’esperienza della Scaligera ha fatto la differenza. Coach Piccini si è detto soddisfatto dello spirito visto in campo, sottolineando la crescita del gruppo e il lavoro positivo fatto nelle ultime settimane.