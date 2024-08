Calcio 1a Categoria – Il Suzzara ingaggia il centrocampista Daniele Romano dalla Clivense

Suzzara Daniele Romano è l’ultimo acquisto in ordine di tempo per il Suzzara. La squadra di Agide Artoni domenica 8 settembre, sul terreno della Serenissima di Alex Gozzi, inizierà, dopo la retrocessione, la nuova avventura nel girone G della Prima Categoria. Il colpo in entrata di Romano fa seguito a quello di Filippo Agosti dal Fabbrico, che ha debuttato mercoledì sera nell’amichevole col Nogara. Nato a Verona nel 1992, è un esperto centrocampista: giunge dalla Clivense e il suo arrivo si è reso possibile grazie all’interessamento del suo procuratore Matteo Fattori, che qualche stagione fa ha giocato nel Suzzara. Romano ha sempre militato in terra veronese, a parte un’esperienza con i trentini del Dro Alto Garda. «E’ un atleta di notevole esperienza e col suo arrivo – afferma il diesse Fausto Filippini – l’allenatore dispone di venti giocatori. La società ha fatto la sua parte, ma il mercato non è ancora chiuso per quanto ci riguarda. All’appello mancano un terzino, un difensore centrale e una seconda o terza punta. La squadra nell’amichevole col Nogara si è mossa bene, considerato che era alla sua prima uscita stagionale».