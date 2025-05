Open day di pallavolo a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Sabato 24 maggio la “Sambe Volley”, una nuova organizzazione sportiva con alle spalle un partner di esperienza, apre le porte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze di tutte le età per un open day gratuito di pallavolo.

A partire dalle ore 15.00 presso la palestra comunale di S.Benedetto Po gli allenatori dell’organizzazione si presenteranno e faranno giocare tutti i presenti per una giornata all’insegna del divertimento e dello sport.

Per maggiori informazioni Stefania 348 2452 483, Lisa 339 4681 789, Chiara 349 4734 269