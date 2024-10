Pallavolo A3/B – Gabbiano, ultimo test con Acqui. Asolaremedello, Davis e Viadana fanno l’esordio in campionato

Mantova Ultimo test per il Gabbiano Farmamed. Alle ore 17 Gola e compagni ospitano al PalaSguaitzer la Negrini Acqui Terme, prossima avversaria in campionato. La sconfitta di giovedì sera con San Donà non deve allarmare più di tanto. La squadra sta intensificando la preparazione fisica; con i veneti è mancato qualcosa in attacco ma si sta lavorando sui dettagli. Coach Serafini ha fatto ruotare l’intera rosa e non ha potuto schierare Parolari, assente anche oggi per problemi addominali. I piemontesi arrivano a Mantova come una delle squadre più attrezzate con Totire, allenatore esperto, e Botto, giocatore tanti anni in A1. Ingresso libero.

Serie B maschile – Stasera a Caselle di Sommacampagna, l’Asolaremedello inizia il suo percorso nel girone C, sfidando il Dual (ore 18). «Giocare sul loro campo è sempre difficile – commenta coach Fasani – Sarà una partita caratterizzata da agonismo e tattica, in cui dovremo mettere in pratica quanto provato in allenamento, ma siamo pronti a dare il massimo».

Serie B2 femminile – Via al campionato per Alitest Dr. Media Viadana e Davis. Le rivierasche tornano in B2 dopo la retrocessione e dopo aver rilevato i diritti da Valtellina, con Michele Moroni e Dario Bonazzi in panchina. Debutteranno al PalaFarina (18.30) contro le bresciane del Torbole Casaglia. «Siamo una squadra giovane – afferma Moroni – Puntiamo alla salvezza, ma vogliamo mettere in difficoltà tutte le avversarie». La Davis, con i nuovi tecnici Luis Piva e Luca Zaghi, esordirà a Stradella (20.30) contro il neopromosso Zevio. «Le veronesi sono neopromosse, ma hanno giocatrici forti come Serena e Brutti. Spero che la squadra si dimostri costante e mi auguro Tamassia recuperi presto completamente».