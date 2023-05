Pallavolo Prima e Seconda Div. f – Mantova a -1 dal Sabbioneta. Domenica sfida a distanza per la D

Mantova Nel girone unico femminile della Prima Divisione, l’Ascosport Sabbioneta, anche se non ha disputato alcuna gara nell’ultima settimana, mantiene il primato a quota 59. Si decide tutto domenica nell’ultimo turno: la regina sarà ospite del Volta (ore 18). In contemporanea la Linea Saldatura Mantova (in foto), che gioca a Cerese col Borgo Virgilio, spera in uno scivolone della regina per brindare. Nell’ultimo turno infatti le biancorosse si sono avvicinate a -1 grazie al 3-0 sul Rigoletto. Al terzo posto con 56 punti il San Marco Pe.Go., che ha perso 3-1 a Volta con lo Sberna, ma poi si è rifatto col 3-0 sulla Rivarolese. Due gare anche per il Castellucchio (3-1 al Borgo Virgilio e 3-2 a Goito). San Lazzaro senza fortuna a Solferino. Infine il San Leone Magno è passato per 3-0 a Monzambano. Intanto Goito è retrocesso assieme a San Lazzaro e Monzambano. Nel girone B della Prima Divisione di Cremona-Lodi, il Viadana ha sfruttato il turno casalingo piegando 3-0 il Bagnolo Cremasco, ancora fermo al palo. Nella Coppa virgiliana di Seconda Divisione Piubega-Asola ha vinto 3-1 in casa del Rivalta, mantenendo il primato, mentre la Rivarolese si è imposta 3-1 a Pietole sul Borgo Virgilio.