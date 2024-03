Gazzuolo, venerdì la rassegna ‘CineVenerdì’

GAZZUOLO Prosegue domani sera alle ore 21 presso la sala “Elisa Pirotti” al Centro Sociale di via Gonzaga il “CineVenerdì”, ossia l’appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale “Aldo Placchi” che consente di godere in compagnia di un film nuovo ogni terzo venerdì del mese. La particolarità della kermesse sta nel fatto che i film non vengono svelati in modo tradizionale, ossia dal titolo, bensì da una sorta di breve sinossi, ossia di riassunto della pellicola. Un modo dunque per attirare l’attenzione soprattutto sui temi trattati dai film e magari per stimolare una sorta di gioco a distanza, per provare a indovinare l’opera proposta. Stasera in particolare verrà proiettato un film che parla della storia di un artista, una “canaglia divina” che ha lasciato tracce di un lavoro perfetto fatto di mani sporche e follia. L’ingresso è libero e consentito solo con la tessera della biblioteca comunale. La rassegna andrà poi avanti, con un film al mese, fino al 21 giugno 2024.

Paolo Zordan