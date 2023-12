Pallavolo serie A1 f – La Vbc chiude l’andata senza il botto: al PalaRadi finisce ko con Chieri

Cremona La Vbc non interrompe la striscia negativa di sconfitte in campionato e termina il girone di andata al terzultimo posto, prima della sfida di Santo Stefano di Bergamo contro la penultima della classifica. Nemmeno con Chieri è arrivata la svolta per Perinelli e compagne e la situazione diventa complicata. Se Chieri, quinta forza di A1, poteva sembrare un avversario di caratura superiore, va detto che le rosa non hanno giocato col coltello fra i denti e ancora una volta sono state protagoniste di un match tra alti e bassi contro una formazione consapevole dei suoi mezzi e che, a differenza di altre volte, ha subito messo intensità in campo. Quella intensità che è mancata alla formazione di Musso, la cui panchina è tutt’altro che solida. Il primo e gran parte del secondo set sono scivolati via senza grossi sussulti, con le padrone di casa incapaci di reagire nelle difficoltà e le piemontesi ottime in difesa e in attacco. Solo nel finale del secondo set, a risultato già acquisito, le rosa si sono messe in moto ma era troppo tardi. Nel terzo set il servizio della Vbc ha messo in difficoltà Chieri, che ha avuto un attimo di difficoltà e non è riuscito ad annullare lo svantaggio accumulato nel corso del parziale chiuso sul 25-23 per la Vbc, brava a riaprire la gara. Ma l’illusione di smuovere la classifica è durata solo fino al 10-9 delle ospiti che non si sono più fermate e hanno conquistato con merito i tre punti in palio. Un Natale carico di pensieri attende la società del presidente Boselli Botturi dopo il girone di andata più difficile degli ultimi anni.

Sergio Martini