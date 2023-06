Exploit di For.Ma: 1.400 studenti e in breve tempo le assunzioni

MANTOVA Analisi, sintesi, bilanci e programmi futuri, tutti tradotti in cifre. E il risultato è ciò che potrebbe dirsi un anno di eccellenza e formazione. Sono stati presentati ieri pomeriggio i dati del bilancio 2022 di For.Ma, la società della Provincia di Mantova creata per la gestione delle attività di formazione professionale e per i servizi al lavoro, una realtà che impegna circa cinquanta dipendenti e oltre un centinaio di collaboratori.

Nell’anno trascorso sono stati oltre 1.400 gli utenti passati nei laboratori e nelle aule delle sedi di formazione di Castiglione delle Stiviere (dove sono presenti i laboratori del settore elettronico), Mantova (laboratori di operatori per la ristorazione, estetista e parrucchiera) e del centro “Bigattera” (percorso personalizzato per utenti con disabilità per la ristorazione e progetto di agricoltura sociale), per un totale di ricavi da oltre quattro milioni di euro (4.100.000 euro). Di questi utenti, il 52,50 percentuale frequenta corsi in Diritto dovere di istruzione e formazione, post-scuola secondaria di primo grado (divisi in 11 classi prime, 11 seconde), ed il 47,50% corsi di formazione per adulti, fra cui: tirocini extracurriculari, percorsi di formazione al lavoro e sul lavoro.

For.Ma punta a una costante collaborazione con le imprese del territorio: per tutti gli studenti, dal 15° anno di età si attiva il tirocinio nelle 1.000 imprese in rete.

I tirocini curriculari in base all’annualità durano dalle 200 ore (1° anno) alle 400 ore (4° anno). Le imprese ospitano l’allievo più anni per valutare l’inserimento in organico. Dal terzo anno For.Ma qualifica o diploma con l’apprendistato di 1° livello.

«Questo metodo ci garantisce una quasi immediata introduzione al mondo del lavoro perché le imprese hanno la possibilità di conoscere il possibile futuro collaboratore – spiega il direttore Andrea Scappi, affiancato dalla presidente Roberta Gaburri – con l’inserimento lavorativo praticamente garantito entro un anno dalla conclusione del percorso».

«Sono orgoglioso del lavoro di For.Ma, di chi ci lavora, della presidente, del Cda e del direttore – sottolinea a sua volta il presidente della Provincia Carlo Bottani –: i numeri dimostrano grande operatività e grande attenzione alla formazione dei ragazzi e dei lavoratori. Stiamo studiando anche nuove idee per migliorare i nostri percorsi formativi, per essere sempre più aderenti al tessuto produttivo e imprenditoriale mantovano. Nei prossimi mesi – prosegue il titolare di Palazzo di Bagno – le presenteremo, sempre confrontandoci preventivamente con le istituzioni mantovane, con le associazioni di categoria, e anche con le scuole».