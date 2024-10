Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore, prima vittoria con Mondovì

Casalmaggiore Arriva, alla terza di campionato, la prima vittoria del Volleyball Casalmaggiore in A2. Dopo il punto conquistato in Toscana, Pincerato e compagne ospitavano al PalaRadi di Cremona la Bam Mondovì, formazione anch’essa alla ricerca del primo squillo. Le rosa si sono imposte in quattro set ( 25-19, 28-30, 25-21, 25-19) dopo quasi due ore di gioco e sono apparse in crescita rispetto alla prima esibizione casalinga. In campo nel quarto set anche la croata Grbavica dopo lo stiramento addominale. Coach Bruno Napolitano ha avuto a disposizione l’intera rosa. Tre punti molto importanti in attesa di due trasferte consecutive. Nel match con Mondovì Casalmaggiore parte bene nel primo set e approfitta dei tanti errori delle piemontesi. Ma nel secondo, punto a punto, le ospiti tornano in partita spuntandola ai vantaggi. L’equilibrio si rompe nei due set finali, anche se il terzo rimane equilibrato nella sua prima parte e Mondovì non molla. Mvp del match la colombiana Montano con 26 punti e in grado di fare la differenza. Ma nelle file delle locali buone prestazioni anche di Faraone in seconda linea e di Nwokoye con 6 muri vincenti. Buona anche la prova in regia di capitan Pincerato. Viscioni e Berger in evidenza per Mondovi con 17 e 16 punti.

Sergio Martini

Volleyball Casalmaggiore-Bam Mondovì: 3-1 (25-19, 28-30, 25-21, 25-19)

Casalmaggiore: Pincerato (K) 6, Montano 26, Nwokoye 13, Perletti (U) 7, Costagli 10, Dalla Rosa 9, Faraone (L), Ribechi (U), Grbavica 2, Nosella 1, Marku. Non entrate: Bertazzoli (L), Cantoni. All. Napolitano-Beccari.

Mondovì: Schmit 1, Berger 16, Catania 11, Tresoldi 6, Bosso 1, Viscioni 17, Giubilato (L), Lancini (K) 7, Manig, Deambrogio, Fini . All. Basso-Brignone

Durata set: 25′, 38′, 30′, 26′. Tot: 119′.

Spettatori: 642