Calcio Promozione – Raffa: “Marmirolo, su la testa. Col Travagliato bisogna reagire”

MARMIROLO Seconda sconfitta di fila per il Marmirolo che torna a casa dalla trasferta di Poggio Rusco con 0 punti e 6 reti sul groppone. «Ci sono poche parole per descrivere la partita – afferma Matteo Raffa, autore del gol bandiera – . È stata a senso unico, l’abbiamo approcciata malissimo. Inoltre, ma non è un alibi, il campo era ai limiti della praticabilità, però era così anche per loro. Non ce ne sta girando una giusta ultimamente, speriamo di approcciare meglio le ultime e salvarci senza dover passare per i play-out». Contro i biancazzurri ha segnato sia il suo primo centro stagionale, che la prima rete in Promozione. «Avrei preferito segnarne uno in grado di portare punti: spero di farne di più utili. Però lo voglio dedicare a mia nonna, scomparsa recentemente».

Nonostante la stagione negativa ed il momento no, i neroverdi sono ancora in lotta per la salvezza, distante 5 lunghezze. «Un po’ tutti non abbiamo dato quello che potevamo a livello individuale. Tanti errori che a lungo andare ci stanno costando cari. Ma con il lavoro, l’unione del gruppo e la vittoria, potremo risollevarci. Adesso dobbiamo pensare solo a portare a casa più punti possibili perché mancano poche partite. Se ci buttiamo giù, non ne usciamo». Domenica è in programma la difficile trasferta a Travagliato: «All’andata siamo riusciti a strappare i tre punti nonostante il divario in classifica: speriamo di riuscire a ripeterci. Sappiamo che vorranno vincere, per questo mi aspetto una gara tosta. Possiamo fare di più; a livello personale non sono soddisfatto perché ho commesso errori evitabili. Inoltre abbiamo la peggior difesa del campionato. È la prima volta che mi trovo a lottare per la salvezza, per ora la stagione è negativa». «Pensavo che la Promozione fosse meno complicata, ma ci sono squadre fisiche e di qualità e questo mi ha sorpreso. Forse ci manca un pizzico di esperienza – conclude Raffa -. Siamo una squadra giovane, con un’età media bassa: bisogna mettercela tutta per riuscire nel nostro intento».