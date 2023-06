Pallavolo serie A3 – Gabbiano: Depalma e Martinelli in regia

Mantova Coppia di palleggiatori nuova di zecca per il Gabbiano Mantova, che in vista del suo primo torneo di A3 affida la regia a due giovani di ottime speranze. Come avevamo annunciato poche settimane fa, in arrivo a Mantova Niccolò Depalma, classe 2002 per 194 centimetri di altezza, figlio d’arte di Esteban, forte schiacciatore argentino. Depalma si è appena messo al collo la medaglia d’oro di campione d’Italia, avendo fatto parte della rosa del Trentino che ha sconfitto Civitanova in finale, in qualità di vice-Sbertoli. Queste le prime parole di Depalma da nuovo regista del Gabbiano: «Sono davvero contento di essere arrivato a Mantova. Ringrazio la società per la fiducia che, fin da subito, ha riposto in me. Sono fortemente motivato a dimostrare quanto valgo, per riuscire a crescere individualmente e soprattutto aiutare la squadra. Ho tante motivazioni, non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra con i miei nuovi compagni». Dopo l’uscita dal settore giovanile di Trento, Depalma ha giocato un anno in serie A3 e uno in serie B, sempre in maglia Itas, fino appunto all’approdo in prima squadra agli ordini di coach Lorenzetti. Per lui in stagione due partite giocate (con esordio il 16 ottobre nel match esterno contro Piacenza) e tre punti realizzati, oltre a tanta esperienza, fondamentale nel prossimo anno in maglia Gabbiano.

Al suo fianco, come compagno di reparto, un’altra novità: da Scanzorosciate arriva Luca Martinelli, classe 1998 per 180 centimetri, elemento giovane ma dalla grande esperienza e, soprattutto, dalle mani educatissime: «Sono molto contento di aver scelto Mantova per il prossimo anno dato che, avendola già incontrata più volte da avversario, conosco la professionalità e la qualità della società. Dopo gli ultimi tre anni di play off di serie B, ho deciso di provare questa nuova esperienza nel campionato di serie A3 per vedere e capire con i miei occhi il livello della nuova categoria. Sono pronto a dare il massimo in palestra e attendo con ansia l’inizio della stagione». Il regista di Bussolengo, che ha svolto tutta la trafila giovanile nel vivaio della Bluvolley, ha giocato le ultime due stagioni con la maglia di Scanzorosciate, e le due precedenti con quella di Cavaion, sempre in serie B.

Oltre ai due nuovi palleggiatori, ieri è arrivata la conferma ufficiale di Simone Serafini come allenatore del Gabbiano anche nella nuova avventura in serie A3. Non una novità: si aspettava soltanto l’ufficialità da parte della società. Il coach stesso, appena terminati i play off promozione con la vittoria ininfluente su Scanzorosciate, aveva dichiarato che avrebbe guidato il Top Team anche nella nuova categoria. La serie A3 è un premio per tutti gli sforzi fatti dalla società in questi anni; più che meritata quindi, anche se non arrivata sul campo. E il club vuole affidare a Serafini un gruppo di valore che possa far bene nella nuova avventura.